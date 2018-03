Eiffeltoren dooft lichten ter ere van slachtoffers gijzeling Frankrijk

In de Franse hoofdstad Parijs gingen om middernacht de lichten van de Eiffeltoren tijdelijk uit ter nagedachtenis van de slachtoffers bij de gebeurtenissen in Carcassonne en Trèbes. Op vrijdag 23 maart pleegde de 26-jarige Redouane Lakdim eerst een carjacking, om vervolgens mensen in een supermarkt te gijzelen. Er kwamen minstens vier mensen om het leven, verschillende anderen raakten gewond.

Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, kondigde het eerbetoon aan via een boodschap op Twitter. “Om middernacht zal de Eiffeltoren de lichten doven ter ere van de slachtoffers bij de terroristische aanslagen in Carcassonne en Trèbes”, klonk het. “De Parijzenaren staan aan jullie zijde.”

Ce soir, à minuit, @LaTourEiffel s'éteindra en hommage aux victimes des attaques terroristes à #Carcassonne et à #Trèbes. #Paris, les Parisiennes et les Parisiens sont à leurs côtés. pic.twitter.com/YlIBL2b5gZ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 23 maart 2018

Een van de dodelijke slachtoffers tijdens de gijzeling is de 45-jarige politieagent Arnaud Beltrame. De man nam vrijwillig de plaats in van een gijzelaar, maar moest achteraf met zware verwondingen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Intussen deelde minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb mee dat hij is overleden.

