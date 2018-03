Marokko in de ban van mysterie: waar is de prinses-gemalin?

Waar is Lalla Salma? En wat is er gebeurd met de echtgenote van koning Mohammed VI? Dat is de vraag die Marokko momenteel in de ban houdt. Volgens een Spaans roddelblad is het Marokkaanse koningskoppel gescheiden, maar in het streng islamitische land wil geen enkele officiële bron dat nieuws bevestigen...

De speculaties over Lalla Salma (39) begonnen toen de prinses-gemalin eind vorige maand niet aan het bed van haar man (54) verscheen nadat hij in de Ambroise Pare-kliniek in het Franse Neuilly-sur-Seine, een voorstad van Parijs, een operatie had ondergaan voor hartritmestoornissen. Die afwezigheid ging niet onopgemerkt voorbij omdat het Marokkaanse hof (tegen de gebruiken in) een foto verspreidde van de geopereerde vorst: omringd door zijn broer, zussen en twee kinderen, maar zónder zijn echtgenote.

Vlnr: zus Lalla Hasnaa, broer prins Moulay Rachid, zoon kroonprins Moulay Hassan, zus prinses Lalla Meryem, zus prinses Lalla Asmaa en dochter prinses Lalla Khadija Foto: AP

Eerst werd her en der nog gesuggereerd dat dat kwam omdat Salma zelf de foto genomen zou hebben, maar dat bleek niet het geval. Het kwam haar op veel negatieve reacties te staan op sociale media en Marokkaanse websites. Bovendien begon het buitenlandse media op te vallen dat de Marokkaanse prinses-gemalin sinds vorig najaar niet meer in de openbaarheid was gekomen, zelfs niet voor evenementen van haar stichting voor kankeronderzoek.

Spaans lek

Donderdag bracht het Spaanse roddelblad Hola dan het bericht dat “koning Mohammed VI en prinses Lalla Salma zijn gescheiden volgens meerdere bronnen dicht bij het paleis”. Een bewust lek, uitgerekend op de dag dat het paar exact 16 jaar getrouwd was?

Tras su divorcio de Mohamed VI, ¿cómo será la vida de Lalla Salma? https://t.co/xMiJd9UPvD pic.twitter.com/UMG32FxpX8 — Revista ¡HOLA! (@hola) 22 maart 2018

Zeker is dat het nieuws uiteraard gretig werd overgenomen door kranten uit de hele wereld, ook al was er nog geen bevestiging. Dat mag geen verrassing heten, want Marokkaanse media durven over zo’n gevoelig onderwerp in het streng islamitische en zeer royalistische land niet te schrijven, uit vrees voor “majesteitsschennis”.

Toen het Spaanse persbureau EFE daarom zelf maar om meer duidelijkheid vroeg aan de woordvoerder van de Marokkaanse regering, verwees de man gegeneerd door naar het koningshuis, “het enige orgaan dat bevoegd is te antwoorden op vragen over de monarchie”.

Koning Mohammed VI en Salma Bennani bij hun huwelijk Foto: AP

Voorloig blijft de onduidelijkheid dus regeren: de locatie van prinses-gemalin Salma en het koninklijke huwelijk blijven tot nader order een streng bewaard geheim.

Burgermeisje

Het huwelijk van Salma Bennani met de Marokkaanse koning Mohammed VI was sowieso al omstreden: de IT-specialiste uit Fez kwam niet uit de hoogste ‘makhzen’-klasse, maar was een gewoon burgermeisje. Het paar trouwde op 21 maart 2002, en heeft twee kinderen: kroonprins Moulay Hassan (14) en prinses Khadija (11). Salma was ook de eerste echtgenote van een Marokkaanse vorst die in het openbaar werd gezien en haar man ook in het buitenland vertegenwoordigde.

Prinses-gemalin Salma (links) en koning Mohammed (rechts) in betere tijden Foto: AP