Engeland won vrijdagavond zijn oefenduel tegen Nederland na een doodsaaie match met 0-1. Over drie maanden kijken de Rode Duivels de Engelsen in de ogen in hun laatste groepsmatch op het WK. Onze videoreporter trok naar Amsterdam en kon na een moeizame zoektocht enkele niet-stomdronken Britse fans voor de microfoon halen om eens te polsen naar hun mening over de Belgische nationale ploeg.

