Tot drie kwartier aanschuiven op E40 in Drongen door bruginspectie

Gent - Op de E40 richting Brussel is het zaterdag tot drie kwartier aanschuiven door inspectiewerken aan een brug over de snelweg ter hoogte van de Gentse deelgemeente Drongen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het gaat om de brug van de N466 (Baarledorpstraat), de weg van Deinze naar Drongen. Om 07.00 uur zijn de werken in de richting van Brussel gestart. Eerst worden het linker- en het middenvak ingenomen en daarna schuift de werf naar het middenvak en de rechterrijstrook. Het verkeer richting Brussel kan slechts via één rijstrook passeren.

Het Verkeerscentrum raadt het verkeer op lange afstand aan om te rijden, van Brugge naar Antwerpen via A11/E34, van Brugge naar Gent via E403 Kortrijk en van Maldegem naar Gent via E34 en R4.

Rond 12 uur staat er een file in beide richtingen ter hoogte van Drongen. Nadat de werken in de richting van Brussel afgerond zijn, wordt er gestart in de richting van Oostende. Ook daar start de werf op de linker- en middenrijstrook om vervolgens naar de midden- en rechterrijstrook te verplaatsen. Het verkeer moet ook op één rijstrook en er zal ook hinder zijn op de oprit van Drongen richting de kust, omdat de werf een deel van de invoegstrook zal bezetten.

Het einde van de werken is voorzien voor zonsondergang. Daarna is de zichtbaarheid te laag om de inspectie goed te kunnen uitvoeren.