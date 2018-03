Vriend van gijzelnemer opgepakt na terreur in zuiden van Frankrijk

Na de terreuraanslag in het zuiden van Frankrijk heeft de politie vrijdagnacht een vriend van de dader opgepakt. Het gaat om een minderjarige, geboren in 2000, zo is in kringen van het onderzoek vernomen.

Vrijdag werd al een vrouw uit de entourage van Radouane Lakdim opgepakt. Volgens procureur François Molins willen de speurders nagaan of de dader medeplichtigen had of ondersteuning kreeg.

De 25-jährige Radouane Lakdim bracht vrijdag bij verscheidene aanvallen in de streek van Carcassonne in totaal vier mensen om het leven. Na een gijzeling in een supermarkt werd hij door speciale eenheden van de gendarmerie doodgeschoten. De dader noemde zich een “soldaat” van de terreurmilitie IS (Islamitische Staat). IS eiste de aanvallen naderhand op.