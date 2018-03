Vandeurzen: “Werken voor extra capaciteit in gesloten instelling van Everberg zijn gestart”

Kortenberg - De capaciteit van de gesloten instelling voor jongeren in Everberg zal de komende jaren verdubbelen tot een tachtigtal plaatsen. De werken zijn gestart en de eerste bijkomende bedden zijn er in 2019. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zaterdag in De Ochtend op Radio 1 in reactie op de kritiek van het Antwerpse parket over plaatsgebrek in Everberg.

Het Antwerpse parket trok aan de alarmbel omdat alweer jongeren die doorverwezen werden naar de gesloten instelling van Everberg geen plaats in de instelling kregen, zo meldde VTM NIEUWS vrijdagavond.

“De laatste 10 jaar is de capaciteit in onze gemeenschapsinstellingen met bijna 100 plaatsen toegenomen. Er is ook een gemengde commissie van ambtenaren en magistraten die de toegang daartoe regelt. En op dit moment zijn de bouwwerken gestart in Everberg om de capaciteit opnieuw te vergroten”, reageert Vandeurzen bij Radio 1.

“Dat betekent dat in 2019 er al een stukje capaciteit zal bijkomen. Maar eigenlijk is het bedoeling om de capaciteit in Everberg op een aantal jaren tijd te verdubbelen. We gaan dan tot ongeveer 80 plaatsen in Everberg.”

De opvangproblemen wegwerken zal altijd een moeilijke oefening zijn, klinkt het nog. De CD&V-minister verwijst hierbij naar de gemengde commissie die de toegang tot de gesloten centra moet managen. Ook is er het nieuwe jeugddelinquentierecht, dat maatregelen beschrijft die mogelijk zijn tegen jongeren die misdrijven plegen. “Daarin gaan meer alternatieven verschijnen die rechters kunnen opleggen.” Zo moet de capaciteit van de gesloten instellingen maximaal voor de juiste doeleinden ingezet worden en zijn voldoende alternatieven voor handen, klinkt het.