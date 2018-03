Edward Snowden feliciteert Nederlanders met uitslag referendum: “Blijf vrij!”

De man die in 2013 veel over de werkwijze van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA onthulde, stelt dat de tegenstanders het tij tegen hadden. “Maar jullie vochten en wonnen”, reageerde Snowden via Twitter.

Snowden wijst erop dat vooral jongeren in meerderheid tegenstemden. In zijn ogen verkozen ze “vrijheid boven angst”. “Nu het moeilijke deel: de regering dwingen om de wil van het volk te respecteren. Blijf vrij!”, aldus Snowden, die uit angst voor vervolging in de Verenigde Staten al enkele jaren in Rusland woont.

Congratulations to the people of the Netherlands. The deck was stacked against you, but you fought—and won—with over 60% of the youth choosing freedom over fear. Now the hard part: making the government respect the public's will. Stay free! #sleepwet https://t.co/3NL2kN6X45