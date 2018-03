De “Cloud Act”: Trump ondertekent wet zodat Amerikanen uw e-mails kunnen lezen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een wet geratificeerd die een wettelijk kader schept voor de inbeslagname van e-mails in het buitenland. Daarover is sinds lang een krachtmeting aan de gang tussen de autoriteiten en de groep Microsoft.

De “Cloud Act” werd opgenomen in de gigantische financieringswet die het Witte Huis vrijdag ondertekende. Met deze wet kan het Amerikaanse ministerie van Justitie akkoorden met andere landen sluiten om een verzoek van die aard sneller af te handelen met de garantie dat deze landen de individuele vrijheden en het privéleven respecteren. Het lange diplomatieke proces kan dan omzeild worden.

De wet is onder meer ingegeven door een conflict dat sinds 2013 aan de gang is tussen Microsoft en de Amerikaanse regering. Met een huiszoekingsbevel werd de technologiereus verzocht de inhoud van het e-mailadres van een vermoedelijke drugstrafikant te overhandigen. De mails waren echter in Ierland opgeslagen. Microsoft weigerde de e-mails door te spelen met het argument dat een inbeslagname in een server in Dublin neerkwam op een huiszoeking in een ander land dan de Verenigde Staten.

Een magistrate bij het Hooggerechtshof, Sonia Sotomayor, stelde naar aanleiding hiervan de “Cloud Act” voor. Het hof zou eind juni uitspraak doen in deze zaak.

Sommige verdedigers van de privacy menen dat de wet de bescherming van mensenrechtenactivisten, journalisten enz. kan verzwakken. “De politie van de VS en het buitenland krijgt nieuwe mechanismen om beslag te leggen op gegevens in de hele wereld”, aldus David Ruiz van de organisatie Electronic Frontier Foundation.