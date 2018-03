Ze werden ontvoerd omdat ze gorilla’s wilden beschermen. Nu zijn 27 mensen weer vrijgelaten door Congolese guerrilla’s

Zevenentwintig natuurbeschermers die gekidnapt werden in een natuurreservaat voor gorilla’s in het oosten van de Democratische Republiek Congo, zijn vrijgelaten. Dat heeft het internationale comité van het Rode Kruis vrijdag gemeld.

De groep medewerkers van een plaatselijke ngo die deelnam aan een project in het nationale park Kahuzi Biega, in de onrustige provincie Zuid-Kivu, werd eerder deze maand ontvoerd door militieleden. Aanvankelijk was sprake van dertien tot achttien ontvoerde mensen.

Het Rode Kruis zei dat de 27 “door een gewapende groep” overgedragen werden aan de hulporganisatie en het Congolese leger. De politie vermoedt dat de kidnappers tot de militie Raiya Mutomboki behoren.

Oorlog om grondstoffen

In de provincies Noord- en Zuid-Kivu zijn talrijke milities en rebellengroepen actief. Sommige conflicten hebben etnische oorzaken, maar veel andere gaan over de controle over de lucratieve grondstoffen van het land.

Kahuzi Biega, door Unesco als werelderfgoed erkend, is 6.000 vierkante kilometer groot en werd in 1970 opgericht om de gorilla’s van Congo te beschermen. Het is de enige plek waar laaglandgorilla’s in het wild te zien zijn.