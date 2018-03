Archiefbeeld Foto: if

Nieuwpoort - Op het strand van Nieuwpoort is zaterdagochtend het lichaam van een vrouw aangespoeld.

Het lichaam lag 10 meter in zee, toen het zaterdagochtend werd opgemerkt. De scheepvaartpolitie kwam meteen ter plaatse en deed de nodige vaststellingen, intussen zijn ook de lokale politie, de brandweer en een MUG ter plaatse. Het zou gaan om een vrouw van middelbare leeftijd met de Franse nationaliteit, meldt VTM Nieuws. Over de doodsoorzaak is nog niets geweten.