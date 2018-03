Bondsvoorzitter na hetze om WK-lied: “Stopgezette samenwerking met Damso is overwinning van lobbying”

Brussel - De stopgezette samenwerking met rapper Damso om het WK-lied voor de Rode Duivels te schrijven, is “een overwinning van de lobbying”. Dat zegt KBVB-voorzitter Gérard Linard zaterdag in de kranten van Sudpresse en Le Soir.

“De druk werd te groot om hem nog aan boord te houden. Spijtig genoeg was er een gebrek aan collegialiteit bij een deel van de leden van de raad van bestuur”, vertelde de bondsvoorzitter. “We hadden Damso misschien de tijd moeten geven om er zelf de stekker uit te trekken.”

Begin maart zette de KBVB de samenwerking met Damso stop, enkele dagen nadat er hetze was ontstaan over de keuze voor de rapper, die omstreden is omwille van de expliciete teksten die hij gebruikt. Die hetze was ontstaan nadat de Vrouwenraad een open brief had geschreven aan de sponsors aan de Rode Duivels. De Vrouwenraad ergerde zich aan de expliciete teksten van de rapper, die volgens haar bol zouden staan van “afkeer, minachting en verbaal geweld tegenover vrouwen”. De voetbalbond verontschuldigde zich ook voor wie zich beledigd voelde naar aanleiding van de keuze voor Damso.