Egypte zet Britse journaliste hardhandig het land uit

Egypte heeft Bel Trew, sinds jaren de correspondente van The Times, het land uit gezet. De Britse verslaggeefster werd eind februari door de veiligheidsdiensten opgepakt en verhoord. Ze werd bedreigd met een proces voor een militaire rechtbank als ze het land niet meteen zou verlaten, zo heeft de Britse krant vrijdagavond gemeld.

Trew leefde sinds de opstanden van de Arabische Lente in 2011 in Caïro en bracht vanaf 2013 verslag uit voor de The Times. De journaliste werd opgepakt nadat ze een familielid had geïnterviewd van een man die op een boot met migranten op weg naar Europa om het leven was gekomen. Ze werd “zonder uitleg” vastgehouden en “door de politie naar de luchthaven gebracht, waar ze een vlucht naar Londen moest nemen”, preciseert de krant.

“The Times betreurt deze poging tot intimidatie”, aldus een woordvoerster van het dagblad. Bel Trew zei dat haar materiaal in beslag genomen werd. Volgens een woordvoerder van Britse ambassade in Egypte besprak de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, de kwestie met zijn Egyptische ambtgenoot Sameh Shoukry.