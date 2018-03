Kristof Calvo (Groen) niet onder indruk van begroting: “Regering lijkt niet meer echt te kunnen beslissen”

“2018 en 2019 dreigen twee verloren jaren te worden, nu de federale regering uitblinkt in niet-beslissen”. Zo reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo in een eerste reactie op de begrotingscontrole van de federale regering.

“Qua begroting zijn het weer technische correcties en eenmalige handigheidjes à volonté. Maar wat vooral opvalt, is alle onbesliste dossiers: het energiepact, Arco, zware beroepen. We krijgen dus geen groot lenteakkoord, terwijl enkele grote dossiers smeken om duidelijkheid. De regering Michel lijkt niet meer echt te kunnen beslissen. Het zou bijzonder jammer zijn moesten alle belangrijke dossiers op de lange baan worden geschoven”, aldus Calvo.

Hij wijst er ook op dat de regering andermaal haar belofte inzake armoedebestrijding niet nakomt. De federale regering trekt een bescheiden budget uit voor armoedebestrijding en pakt daar nu groot mee uit. “Dat is een peulschil. Het leefloon wordt een beetje opgetrokken, maar daarmee blijft het nog altijd ver onder de armoedegrens. Het optrekken van de uitkeringen was een belofte van deze en vorige regeringen, maar elke keer opnieuw breekt men die belofte. Ook deze begrotingscontrole gebeurt dat, terwijl het gaat om mensen die het echt nodig hebben”.

Groen ziet nog heel wat onduidelijkheden. “Ik hoop dat de regering deze keer wel meteen transparant is over bepaalde besparingen. Niet zoals de onduidelijkheid over de grote pensioenbesparingen bij de vorige begrotingsoefeningen”. Tot slot wijst Calvo op een grote afwezige zoals na elke regeringstop: “Klimaat en energie, het blijft de grote blinde vlek van deze regering”.