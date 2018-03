Tesla-miljardair Elon Musk noemde zijn vader een “vreselijke mens”. Nu weten we waarom

Errol Musk, de 72-jarige vader van miljardair Elon Musk, blijkt een kind te hebben met zijn eigen stiefdochter. Die onthulling werpt een nieuw licht op de bittere familievete van één van de rijkste mensen ter wereld.

Onlangs liet een emotionele Elon Musk in een interview met het magazine Rolling Stone noteren dat zijn vader Errol “zo’n vreselijke mens” is: “Je hebt geen idee. Mijn vader heeft een weldoordacht plan hoe hij kwaad kan doen. Bijna elke misdaad die je kan bedenken, die heeft hij gepleegd. Bijna elk boosaardige daad die je kan bedenken, die heeft hij uitgevoerd. Het is zo vreselijk dat jij het niet zou geloven”, zei de baas van Tesla en SpaceX tegen de interviewer.

Vader Errol Musk heeft een kind met deze Jana Bezuidenhout Foto: Facebook

In een boze reactie liet vader Errol Musk vorige week weten dat zijn 46-jarige zoon “maar eens moest opgroeien”. Hij speculeerde dat zijn zoon met zijn uitspraken verwees naar de vrijspraak van Errol voor de moord op drie mannen die zijn woning in Zuid-Afrika wilden binnendringen.

Errol onthulde in datzelfde interview ook dat het inmiddels tien maanden oude zoontje dat hij met zijn vriendin Jana Bezuidenhout had, een andere voorname reden was voor wrevel binnen de familie-Musk. “Die geboorte was niet gepland. Voorzichtig als ik ben, eiste ik dan ook een DNA-test om zeker te zijn dat de baby van mij was. Ik vertelde dat nieuws ook aan mijn dochter Ali omdat ik dacht dat ze me zou steunen en begrijpen. Maar ze zei dat ik gek was, dat ik mentaal ziek was. Daarna vertelde ze het nieuws door aan anderen, en ze werden allemaal uitzinnig van woede.”

18 jaar getrouwd met moeder van huidige vriendin

Wat vader Errol Musk in dat interview echter vergat te vermelden - en de boze reactie van de familie-Musk enigszins verklaart - is dat Bezuidenhout niet enkel zijn vriendin is, maar ook zijn stiefdochter. De man was in het verleden namelijk getrouwd met Heide Bezuidenhout. Volgens een familievriend kent Errol de nu 30-jarige Jana al sinds ze vier jaar oud was. “Niet veel mensen weten dit. Maar nu willen we dat de wereld dit weet.”

In een reactie liet Errol Musk - zelf ook zakenman en miljonair - weten dat hij Jana “niet langer beschouwt als zijn stiefdochter”. De man heeft namelijk al vier huwelijken achter de rug die allemaal eindigden in een echtscheiding, en claimt nu dat hij zich Jana’s moeder Heide “amper kan herinneren”, en dat hij haar niet zou herkennen als hij ze tegenkwam op straat. Nochtans waren de twee 18 jaar lang getrouwd, en hebben ze samen twee kinderen: Alexandra ‘Ali’ Musk en Asha ‘Rose’ Musk.