Jan Vertonghen zit vooral met Gent-Wevelgem in zijn hoofd: “Hoop dat een Belg wint”

Jan Vertonghen kan dinsdag tegen Saudi-Arabië zijn 99ste interland voor de nationale ploeg spelen. “Met twee oefeninterlands had ik er straks al 100 gehad. Dat die er nu nog niet komt, geen probleem. Ben er nu niet meer zo mee bezig. Dat record vond ik opmerkelijk, nu ben ik er wat minder mee bezig.” Waar hij wel mee in zijn hoofd zit: of hij dezer dagen de Vlaamse wielerklassiekers kan kijken. Gisteren was hij net op tijd om de aankomst van de E3 te zien en morgen kijkt hij ook naar Gent-Wevelgem. “Een pronostiek? Ik hoop dat er een Belg wint.”

Nu viert hij wellicht zijn honderdste cap tegen Portugal. Een mooiere affiche dan de match tegen Saudi-Arabië. Maar toch kijkt de verdediger uit naar het duel van dinsdag. “Wat ik al weet van Saudi-Arabië? Het speelt op zijn Zuid-Amerikaans, want ze hebben een Zuid-Amerikaanse coach, met name Pizzi. In die zin wordt het een interessante oefeninterland.”

“Gent Wevelgem? Een Belg die wint, graag”

Jan Vertonghen is een grote koersliefhebber en keek gisteren met grote aandacht naar de E3 prijs Harelbeke. “Ik heb nog net de aankomst kunnen zien, want ze waren binnen vijf minuten voor de training begon. Morgen kijk ik ook naar Gent-Wevelgem. De training is immers al ‘s ochtends. Mijn pronostiek? Het maakt me niet uit wie er wint, als het maar een Belg is. Zo kijk ik altijd naar de koers.”

Naast de koers keek Vertonghen gisteren ook met grote interesse naar Nederland-Engeland. “Ik heb een deel van de wedstrijd van Engeland tegen Nederland gezien. Het was aftastend, soms zelf gezapig. Los van die wedstrijd van gisteren vind ik Engeland een heel goede ploeg, ook voor de eindzege. Ze zitten in onze groep. We zullen ze in de gaten moeten houden.” En hoopt hij dan dat Harry Kane nog steeds geblesseerd zal zijn op het WK tegen de Rode Duivels? “Dat Harry Kane nu geblesseerd is, vind ik spijtig voor Tottenham. Wij zullen ook tegen een fitte Kane moeten spelen op het WK. Het maakt mij allemaal niet uit. Ik zie liefst een fitte Kane, of hij nu tegenstander van ons is of niet.”