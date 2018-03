Michy Batshuayi op z’n hoede voor ‘nieuwkomer’ Bolt: “Hopelijk gaat hij niet met mijn plaats lopen”

Michy is on fire. De spits van Dortmund scoorde na Nieuwjaar al acht keer in elf wedstrijden voor de Duitse club. “Ik heb moeilijke momenten gekend, maar nu voel ik me goed”, zegt Batsman.

“Maar ik ben een perfectionist en weet dat ik nog beter kan”, zegt Batsman er ook nog bij. “Maar ik ben tevreden met de evolutie die ik bij Dortmund heb gemaakt. Ik krijg vertrouwen van de club en de ploegmaats. Dat doet deugd. Toen ik even niet scoorde heb ik me wel even vragen gesteld, dat is normaal. Maar het is nadien weer beginnen lopen.” Gisteren trainde Usain Bolt mee met Dortmund. Michy Batshuayi: “Het is een beetje jammer dat ik daar niet bij was. Het is alleen te hopen dat hij straks niet met mijn plaats gaat lopen (lacht).”

Michy Batshuayi is gestegen in de pikorde van de spitsen bij de Rode Duivels. Sinds zijn uitleenbeurt aan Dortmund scoort hij opnieuw erg vlot. Hij komt dichter en dichter bij het niveau van Romelu Lukaku. “Mijn status bij de nationale ploeg is misschien een beetje veranderd”, zegt Batshuayi. “Maar ik heb hier altijd vertrouwen gevoeld. Of ik ga spelen dinsdag? Geen idee. Daar is nog niet over gepraat. Maar ik voel dat ik dichter bij het niveau van Romelu ben gekomen omdat ik nu vaak scoor. Wie er gaat spelen, dat zien we wel. We hebben ook al samengespeeld, hé.”

Benteke

Batshuayi lijkt ook definitief over Benteke gesprongen te zijn in de hiërarchie. De sptis van Crystal Palace is zelfs niet meer geselecteerd. “Ik was verrast toen ik zag dat Christian Benteke niet geselecteerd was. Maar goed, dat is de keuze van de coach. Of dat in mijn voordeel is? Neen, want ook als hij erbij was, werd ik opgeroepen. Dat maakt dus geen verschil.”

De tegenstander van dinsdag is nog een nobele onbekende voor Batshuayi. “Ik weet niets over Saudi-Arbië. Oiwaran? Wie is dat? Iemand die scoorde tegen België in 1994? Ja, toen was ik één jaar oud, hé.”