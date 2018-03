Herbeleef hier de dag van de Rode Duivels: zonnebaden, nieuwe teamfoto en een opvallende vervanger voor Courtois

De zesde trainingsdag van de Rode Duivels zit erop. Vier dagen voor de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië werd er gezamenlijk geposeerd met de nieuwe, gele uittenue. Maar het was vooral de shoot met de zonnebrillen die voor de leukste beelden achteraf zorgde. Daarnaast maakte Thomas Vermaelen opnieuw zijn opwachting op het trainingsveld. Op de persconferenties ging het dan weer over Gent-Wevelgem en Usain Bolt.

Onder een stralend zonnetje begon de trainingsdag met een groepsfoto in het nieuwe, gele uittenue. De Rode Duivels werden zo voor heel even de Gele Duivels. Met zonnebril. Voor een foto kreeg iedere speler een zonnebril om te poseren. Terwijl Dries Mertens als echt model altijd de lens van de fotograaf wist te vinden, zorgde Eden Hazard vooral voor ambiance door zijn bril op een wel erg aparte manier op zijn neus te zetten.

Foto: Photo News

Na het leuke begin vertrok Thibaut Courtois weer naar binnen. De nationale nummer één heeft nog te veel last van zijn blessure en trainde opnieuw individueel achter de schermen. Hij kreeg een onverwachte vervanger op het trainingsveld. Ortwin De Wolf - tweede keeper bij Lokeren - was in Tubeke omdat hij is opgeroepen voor de nationale beloften en kreeg zo de kans om eens mee te trainen met de A-ploeg. Nog een bekend gezicht dat terug op het trainingsveld stapte, was Thomas Vermaelen. De verdediger van FC Barcelona hield zich niet in tijdens de oefeningen en lijkt klaar om te spelen.

Foto: Photo News

Geen pottenkijkers

De training was slechts een kwartier opengesteld voor de pers. Daarin ging het er erg gemoedelijk aan toe. Er werd wat getraind op kopballen en ook de snelle spiervezels werden aangesproken met wat spurtoefeningen. Vermoedelijk ging het er iets serieuzer aan toe toen de journalisten naar binnen gestuurd en de Duivels zich zonder veel pottenkijkers konden toespitsen op hun voorbereiding op de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië.

Foto: Isosport

Na de training was het tijd voor de dagelijkse persconferenties. Vandaag kwamen record-international Jan Vertonghen en Michy Batshuayi hun zegje doen. Vertonghen kan dinsdag zijn 99ste cap voor de Rode Duivels grijpen, maar daar ligt hij niet zozeer van wakker. Dan is de koers hem een grotere zorg. En vooral of hij de aankomst telkens wel live kan kijken op televisie. “Mijn pronostiek voor Gent-Wevelgem zondag? Een Belg hopelijk”, klonk het.

Foto: Photo News

Batshuayi is na zijn uitleenbeurt aan Dortmund weer helemaal back-in-business. In Duitsland scoort hij weer redelijk vlot waardoor dat ook zijn weerklank kan hebben bij de Rode Duivels. “Mijn status is bij de nationale ploeg is misschien een beetje veranderd, ja”, zei hij. Bij Dortmund trainde gisteren in ieder geval ene Usain Bolt mee. “Jammer dat ik er niet bij was. Hopelijk pikt hij mijn plek daar niet in”, grapte Batsman nog.