Kustwacht bergt tientallen dode walvissen: slechts 5 van de meer dan 150 gestrande dieren zijn nog in leven

Van de meer dan 150 walvissen die vrijdag aanspoelden op een strand in Australië, zijn er slechts vijf overlevenden. De kustwacht en dierenartsen slaagden erin zeven walvissen terug in het water te krijgen, maar een van hen is opnieuw gestrand tijdens de nacht en een tweede moest worden geëuthanaseerd. Het is nog steeds niet bekend waarom de walvissen massaal aanspoelden, maar het strand blijft voorlopig gesloten.

De gestrande dieren werden vrijdag gezien op het strand van Hamelin Bay door enkele vissers, die onmiddellijk alarm sloegen. De lokale overheid ging meteen aan de slag om de walvissen te helpen, maar de helft van hen was al overleden. De reddingsoperatie werd ook nog bemoeilijkt door de slechte weeromstandigheden, maar toch bleven dierenartsen en vrijwilligers druk in de weer om de walvissen te redden. Het is een van de mysteries van de natuur”, zei Ben Tannock, een Australische ambtenaar. “Hopelijk kunnen we er zo veel mogelijk redden. Maar zodra ze op het land liggen, verslechtert hun toestand behoorlijk snel.”

Toen de dieren werden onderzocht, bleek dat het om Indische grienden gaat, een soort dat wel vaker wordt aangetroffen op het strand. De karkassen van de dode dieren werden verwijderd, en er werden DNA-stalen genomen om uit te kunnen maken waarom de dolfijnen zijn gestorven. Er werd eerst gedacht dat er vijftien walvissen van de meer dan 150 zouden kunnen worden gered. Uiteindelijk waren het er slechts zeven die opnieuw in de oceaan konden worden gezet. Een van hen spoelde ’s nachts echter opnieuw aan en een van de andere overlevenden moest worden geëuthanaseerd.

Intussen werden de bewoners van Hamelin Bay gewaarschuwd het water niet te betreden. De talloze karkassen kunnen haaien aantreken, waardoor de stranden gesloten blijven. De lokale overheid begon ook aan de ijselijke taak om alle dode walvissen te verwijderen van het strand, waarbij ze gebruikmaakten van graafmachines en vrachtwagens.