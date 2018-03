Jolanda kon de pijn niet meer aan. Dus nam ze wraak op de moordenaar die haar twee zonen het leven kostte

Haar oudste zoon werd in 2007 vermoord. Negen jaar later, net nadat haar jongste zoon zelfmoord pleegde omdat hij de dood van zijn broer nooit verteerd had, kwam de dader schaamteloos in hetzelfde dorpje wonen. Dat werd Jolanda Keijzer in februari teveel. Dus nam ze wraak.

Pascal Keijzer, de oudste zoon van Jolanda, zal nooit ouder worden dan 16: de jongen werd in 2007 vermoord door twee mannen met wie hij ruzie had gekregen over drugs. Met messteken. En daarna overreden.

Remy Keijzer, de jongste zoon van Jolanda, zal nooit ouder worden dan 22: de jonge kerel had de moord op zijn drie jaar oudere broer nooit verwerkt. Er een stress-psychose aan overgehouden. En hoewel hij zijn ouders beloofd had het niet te doen, maakte hij in 2016 in zijn kamer in zijn ouderlijk huis een einde aan zijn eigen leven.

Vijf kilometer verder

Jolanda en haar man Jack zijn er uiteraard kapot van. Zeker omdat Emiel T., één van de moordenaars van Pascal, kort na de zelfmoord van Remy doodleuk weer in hun kleine dorpje, het Friese Hoogkarspel, kwam wonen. Vijf kilometer van de woning van Jolanda en Jack Keijzer. Met zijn vrouw en twee kinderen die hij had verwekt tijdens zijn negen jaar in de cel voor de moord op Pascal. Nochtans probeerden verschillende mensen hem te overtuigen om te verhuizen: Jack Keijzer. De burgemeester van Hoogkarspel. Een onbekende die een vuurwerkbom bij zijn deur neerlegt. Allemaal zonder succes.

Op 7 februari van dit jaar wordt het Jolanda te veel: op zijn verjaardag wil ze haar zoon herdenken bij de boom die ze ter zijner nagedachtenis plantte. Maar die boom is nog altijd maar een boompje, want hij werd doorheen de jaren telkens kapotgemaakt. Door onbekenden, maar voor Jolanda is het duidelijk: Emiel T. zit erachter.

Op zoek naar gemoedsrust

Een dag later trekt de vrouw naar het huis van Emiel T.. Met een stift wil ze op een raam schrijven wat de bewoner op zijn geweten heeft, zodat iedereen het weet. Ze veronderstelde dat T. aan het werk zou zijn, maar blijk thuis. Dat schrikt haar niet af: ze belt tientallen keren aan, tot hij de deur opendoet. Jolanda stapt naar binnen en slaat de moordenaar van haar zoon in de buik.

Vervolgens wordt ze door de man naar buiten geduwd, maar Jolanda heeft nog steeds een plan, haalt haar stift boven, en begint haar boodschap op een raam te schrijven. Emiel T. komt weer buiten met een sproeibus schoonmaakmiddel en begint het spul op de vrouw te spuiten. “Nu moet je ophouden met dat rotding’, aldus T., die ook roept dat Jolanda op camera staat.

Het kan haar niets schelen: ze roept uit volle borst “Vuile kindermoordenaar!” en stapt naar haar auto. Met een minimum aan gemoedsrust.