Hoe de heldhaftige agent een groter bloedbad in supermarkt voorkwam: “Hij wist dat hij geen kans had”

De moeder en broer van Arnaud Beltrame, de agent die gisteren uit vrije wil de plaats van een gijzelaar overnam tijdens de gijzeling in het Franse Trèbes, hebben gereageerd op zijn heldendaad. “Hij was die alles zou doen voor het vaderland”, vertelt zijn moeder. Volgens zijn broer besefte Beltrame “dat hij praktisch geen kans had”.

De 45-jarige luitenant-kolonel van de politie van Aude was één van de eerste agenten ter plaatse bij het incident in Trèbes. Bij de onderhandelingen met gijzelnemer Lakdim gaf hij zich meteen vrijwillig op om de plaats in te nemen van een gijzelaar, in de hoop op die manier met gevaar voor zijn eigen leven andere mensen te kunnen redden.

“Hij is heengegaan als een held, er zijn geen andere woorden voor”, vertelt Cedric Beltrame, de broer van de luitenant-kolonel, aan RTL. “Zijn daden gaan ver buiten zijn jobomschrijving.” Nog volgens de man was de luitenant-kolonel zich heel bewust “dat hij praktisch geen enkele kans had”, maar dat hij “zich heel bewust was van wat hij deed, hij heeft geen seconde geaarzeld”. De broer benadrukt dat Betrame die heldhaftige beslissing heel bewust maakte. “Hij heeft zijn reflexen behouden, meer bepaald door zijn gsm aan te laten. Als dat niet geen als heldendaad is, dan weet ik niet meer wat een held is. Zonder te aarzelen, heeft hij gedaan wat moest. Dankzij hem zijn er bijzonder veel levens gered.”

“Hij heeft zijn leven gegeven voor een ander, een onbekende, niet eens voor een familielid”, klonk het nog.

Bloedbad voorkomen

Foto: AFP

Mogelijk heeft Beltrame een groter bloedbad voorkomen want volgens sommige bronnen zou de dader door die ruil zelfs meerdere slachtoffers hebben vrijgelaten. Terwijl de agent in de winkel was, liet hij zijn mobiele telefoon aan staan, zodat zijn collega’s buiten mee konden volgen wat er zich binnen allemaal afspeelde. Toen er schoten weerklonken, stormden elitetroepen naar binnen en hebben die Lakdim uitgeschakeld. Beltrame werd geraakt door drie kogels en in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd. Zaterdagochtend is hij overleden aan zijn verwondingen.

Ook de moeder van Beltrame zei in een radio-interview niet verrast te zijn door de moed van haar zoon. Hij was een gediplomeerd parachutist en maakte deel uit van de presidentiële garde. “Ik wist eigenlijk meteen dat hij het zou zijn (toen ze het nieuws hoorde op de radio nvdr.)”, vertelt de vrouw. “Hij is altijd al zo geweest. Sinds zijn geboorte is hij altijd een persoon geweest die alles overheeft voor het vaderland. Het vaderland beschermen is altijd zijn levensmotto geweest.”

Wat het motief van de 26-jarige dader Radouane Lakdim was, is nog niet bekend. Volgens getuigen zou hij “Allah Akbar” en “jullie bombarderen Syrië, nu gaan jullie sterven” geroepen hebben. Lakdim eiste de vrijlating van Salah Abdeslam, de belangrijkste, nog levende verdachte voor de aanslagen in Parijs van november 2015. ISIS eiste de aanslag op.