Drama in Nederlands-Limburgse zoo: giraf komt klem te zitten tussen takken van boom en overlijdt

In de GaiaZOO in het Nederlands-Limburgse Kerkrade is een giraf overleden nadat hij met zijn kop klem was komen te zitten tussen de takken van een boom. Dat meldt De Limburger.

Zaterdagochtend zag iemand dat het dier vastzat in een boom, min of meer hangend tussen twee takken in V-vorm. Volgens directeur Rob Huppertz van het Kerkraadse dierenpark is de giraf vermoedelijk gestruikeld en daarna klem geraakt. “De boom staat daar al tien jaar en er is nooit iets dergelijks gebeurd”, zegt Huppertz.

Verzorgers konden aanvankelijk niet in de buurt van de giraf komen omdat er ook nog andere dieren rondliepen op de savanne, zoals dat deel van het park heet. Niet alleen giraffen, maar ook koedoes, springbokken en struisvogels.

“Dit wil je niemand laten zien”

Bezoekers werden tijdelijk weggehouden bij de savanne. “Dit wil je niemand laten zien, zeker kinderen niet”, zegt Huppertz.

Tegen drie uur in de middag waren de andere dieren uit de buurt en konden de verzorgers bij de giraf komen. Het dier bleek zijn noodlottige positie niet te hebben overleefd. De giraf werd weggehaald en naar binnen gebracht. De savanne ging daarna weer open voor het publiek.