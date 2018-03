Bus moet uitwijken als verdwijnpaaltje plots naar boven komt en botst tegen muur

Berchem - Aan Berchem station is een buschauffeur lichtgewond geraakt na een opmerkelijke aanrijding. Bus 90 richting Lier reed over een verdwijnpaaltje dat plots naar boven kwam.

“De verdwijnpalen in het tunneltje vanuit de richting van de Cogels Osylei waren naar beneden. Maar op het moment dat de bus over het paaltje reed, kwam het plots omhoog. Dat was te zien op de camerabeelden”, zegt De Lijn-woordvoerder Tom Van de Vreken.

Hoe het paaltje omhoog is kunnen komen, is voorlopig nog niet duidelijk. Volgens een getuige is de buschauffeur uitgeweken naar de muur ernaast, waardoor de zijkant van de bus verbrijzeld raakte.

“De brandweer en een ambulance zijn aanwezig. Voorlopig kunnen de bussen niet door het tunneltje, maar wel door die aan de andere kant. Er is dus een kleine omleiding. De halte aan het stationsplein kan niet bediend worden, maar voor die reizigers wordt begeleiding voorzien”, aldus Van de Vreken.

Foto: BFM