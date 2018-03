Hongaarse international begreep niets van tirade Leekens: “Mijn Engels is niet goed”

Georges Leekens debuteerde in mineur bij Hongarije. De voormalige Belgische bondscoach zag zijn ploeg op eigen veld met 2-3 onderuit gaan tegen Kazachstan. Na de match kregen de spelers dan ook een tirade van Leekens over zich heen. Die viel echter in dovemansoren, zo verklapte invaller Dániel Böde. “Ik begreep het niet.”

De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Leekens en co. Na tien minuten voetballen keek het al tegen een dubbele achterstand aan tegen voetbaldwerg Kazachstan. Hongarije vocht wel terug, maar verder dan een 2-3 nederlaag kwam het niet. Na de wedstrijd was Leekens dan ook not amused en stak hij een tirade af.

Maar die lijkt niet het gewenste effect te hebben gehad. “Ik ben meteen naar de douches gegaan. De trainer zei een paar woorden, maar mijn Engels is niet goed”, zei Böde achteraf aan de lokale pers. De spits van Ferencváros heeft de boodschap van Leekens dan ook niet meegekregen. “Ik begreep het niet en de anderen vertaalden het ook niet.” De kersverse bondscoach van Hongarije lijkt dus nog wat werk te hebben aan de communicatie.

Zelf was de bondscoach achteraf scherp voor zijn manschappen. “De motivatie was niet het probleem, wel dat we véél te timide voor de dag kwamen. Het is niet onlogisch dat nog niet al onze ideeën slaagden, maar het was gewoon niet goed genoeg. Kerstmis is al lang voorbij, maar we gaven de doelpunten weg in cadeauverpakking”, aldus Leekens.