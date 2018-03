Dierenrechtenactivisten in visnet gevangen aan Brussel-Centraal

Brussel - Tientallen ‘activissen’ van de dierenrechtenorganisatie Bite Back hebben zich zaterdag voor het station Brussel-Centraal in een groot visnet laten vangen. Met de visuele actie eisen ze naar aanleiding van de tweede Werelddag voor het Einde van de Visserij dat er een einde komt aan de aquacultuur en het leegvissen van de zeeën.

De visuele actie moet de voorbijgangers sensibiliseren over het lot van de vissen en schaaldieren. De ‘activissen’ die onder het visnet gevangen lagen voor de ingang van Brussel-Centraal wilden zo de jaarlijkse slachting van miljarden waterdieren uitbeelden. Tegelijkertijd is de actie een oproep om het debat over speciesisme, het discrimineren op basis van soort, aan te zwengelen. Bite Back vindt dat waterdieren nog te vaak onbekenden zijn voor het grote publiek.

(lees verder onder de video)

“Wie weet dat vissen een vorm van altruïsme kennen? Dat sommige zingen en andere gereedschap gebruiken? Wie weet dat kreeften meer dan een eeuw kunnen leven? Of dat inktvissen kunnen ontsnappen uit wetenschappelijke aquaria waar ze worden vastgehouden?”, klinkt het bij de activisten.

De dierenrechtorganisatie hoopt dat er meer wettelijke bescherming komt voor waterdieren wat betreft dodingsmethodes. Ze willen ook dat de aquacultuur, waar vissen vaak met duizenden tot miljoen in slechte omstandigheden en veel te dicht op elkaar gekweekt worden, verboden wordt.