Deze genaturaliseerde Braziliaan maakte in de jaren negentig furore bij de Rode Duivels

Hoe zou het nog zijn met Luis Oliveira (48), de eerste Braziliaan die het tot Rode Duivel schopte en in de jaren negentig brokken maakte bij Anderlecht, Cagliari en Fiorentina? Uw krant zocht en vond de ex-spits op het eiland Sardinië en kreeg een wonderlijk levensverhaal te horen. Over geld dat begraven werd onder de middenstip, de invalide Gabriel ­Batistuta, de onthutsende armoede in zijn kindertijd en zijn ­dagen als meid van ­alle werk in het Constant Vanden Stockstadion. Voor wie houdt van een stevige brok nostalgie.