Dijkshoorn: “Het is om te huilen. En om te lachen. Zoals bijna altijd als Coucke op een foto staat”

“Ja, met Marc Coucke hier. Zeg, ik bel je even, want ik sta hier naast het podium waar ik vanmiddag op ga spreken, en dat podium is niet goed. (…) Wat er niet goed is? Heb je een halfuurtje? Het is ten eerste niet hoog genoeg. Ik heb ­duidelijk afgesproken dat, als ik namens Anderlecht spreek, ik altijd 1 meter 96 moet lijken. Ik wil op mensen kunnen neerkijken als ik spreek. Daarom dans ik ook graag op ­tafels. Dus dat is al niet goed.” (…) “Jawel, ik vind het podium wel te klein. Ik kan er niet op hollen. Dat vind ik fijn. Deed ik op het veld van Oostende ook. Lekker hollen, op de supporters af, die dan lekker lang voor mij konden juichen. Ik heb het veld van Oostende langer laten maken zodat ik langer kon hollen en de mensen langer van mij konden genieten. Dit podium, daar laat je een voorzitter uit Brasschaat op spreken. Niet Marc Coucke. (…) Maakt me niet uit hoe jullie dat gaan regelen. Koop hout, doe je werkmanskleren aan en ga ermee aan de gang.”