Nederlandse politie pakte dronken Engelse fans hard aan in centrum Amsterdam

Het Engelse nationale elftal won vrijdag een oefeninterland in en tegen Nederland (0-1). Zoals Onze Man zelf al vaststelde in centrum Amsterdam, was het gros van de meegereisde Engelse fans al ruim voor de match stevig beschonken. Dat zorgde voor chaos in de binnenstad. Reactie van de politie liet even op zich wachten, maar toen ze in actie schoten deden ze dat met hard hand.