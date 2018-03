Meunier twijfelt over zijn toekomst en bevestigt vertrek PSG-coach: “Er gaat veel veranderen”

Het stond in de sterren geschreven en Thomas Meunier bevestigde het in een interview met France Football. PSG neemt na dit seizoen afscheid van zijn coach Unai Emery. De Spanjaard slaagde er niet in om de Franse topclub naar Europese successen loodsen en mag straks dus beschikken. Meunier staat mogelijk voor een cruciale zomer, hij denkt na over zijn toekomst.

De Rode Duivel heeft nog een contract tot 2020 in Parijs, maar is er geen titularis. Hij moet Dani Alves voor zich dulden in de hiërarchie op de rechtsachter. Meunier wil meer spelen en dus houdt hij alle opties open voor komende zomer. “Ik wacht af”, vertelde hij aan France Football. “Er gaat namelijk veel veranderen na dit seizoen, inclusief de coach.”

Daarmee verklapte Meunier wat iedereen al dacht: trainer Emery wordt na dit seizoen bedankt voor bewezen diensten. Vorig jaar misliep hij de titel, maar desondanks mocht hij blijven. De Bask kreeg een ongezien kwaliteitsinjectie met o.a. Neymar, Dani Alves en Kylian Mbappé. De titel ligt dan wel binnen handbereik, voor zoveel investeringen wilde de eigenaar van PSG ook Europees succes. Dat mislukte. In de 1/8e finales van de Champions League werd de Franse club kansloos uitgeschakeld door Real Madrid.

De komst van een nieuwe coach zal dus veel invloed hebben op de keuze van Meunier. “Ik ben geen achttien meer, maar 26 jaar oud. Ik moet mezelf doen gelden in een club en laten zien wat ik kan. De club kent mijn positie”, aldus Meunier.