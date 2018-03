Etna schuift op richting zee, maar er is (nog) geen reden tot paniek

De vulkaan Etna aan de oostkust van Sicilië schuift elk jaar een beetje op richting zee. Al is er (nog) geen reden tot paniek.

Britse wetenschappers hebben vastgesteld dat de Etna elk jaar gemiddeld veertien millimeter opschuift richting Middellandse Zee. “Er is momenteel geen reden om alarm te slaan, maar we moeten dit wel in de gaten houden, vooral om te zien of de beweging zich nog versnelt”, aldus de Britse geoloog John Murray, die de vulkaan al decennia onderzoekt.

Hij plaatste elf jaar geleden een fijn gps-netwerk rond de vulkaan. Uit die data kan hij afleiden dat de Etna in zuidoostelijke richting opschuift, richting het kuststadje Giarre dat vijftien kilometer verderop ligt. De ondergrond kan het naar beneden glijden niet tegenhouden.

Een verschuiving van gemiddeld veertien millimeter per jaar (ofwel 1,4 meter per honderd jaar) stelt misschien niet veel voor, maar door de beweging worden spanningen opgebouwd die mogelijk tot verwoestende aardverschuivingen kunnen leiden, al kan dat nog eeuwen duren benadrukken de wetenschappers.

Verdere monitoring is wel aan te raden. Het glijden kan namelijk ook een effect hebben op wat er zich binnenin de grootste en de meest actieve Europese vulkaan afspeelt. De resultaten van het onderzoek van Murray en zijn team werden gepubliceerd in het Bulletin of Volcanology.