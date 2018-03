OEFENINTERLANDS. Genkenaar scoort bij debuut voor Kosovo, Chili klopt Zweden en Roemenië dankt Stanciu

Over de hele wereld werden zaterdag oefenwedstrijden afgewerkt. De competities liggen stil en veel landen bereiden zich voor op het aankomende WK. Zo kreeg Zweden - dat Italië uitschakelde in de barrages - het bezoek van Chili. De Zuid-Amerikanen zullen er niet bij zijn in Rusland, maar klopten de Zweden wel met 1-2. Verder leed Kroatië een verrassende nederlaag tegen Peru. Kosovo klopte dan weer Madagaskar met het kleinste verschil en dankte dat aan een speler van Genk, de held bij Roemenië was ene Nicolae Stanciu.

Zonder kersvers LA Galaxy-aanwinst Zlatan Ibrahimovic kreeg Zweden het bezoek van Chili. Alexis Sanchez en co konden zich in extremis niet plaatsen voor het aankomende WK. Zweden slaagde daar via de barrages wel in, maar kon zijn kwalificatie niet extra in de verf zetten met een zege tegen de Chilenen. Toivonen wiste de openingstreffer van Vidal nog wel meteen uit halfweg de eerste helft, maar in de slotfase gingen de Zweden toch kopje onder. In de slotminuut van de reguliere speeltijd scoorde invaller Bolados het winnende doelpunt. Isaac Kiese Thelin - die er in de barrages tegen Italië bij was - ontbrak deze keer.

Foto: Photo News

Kroatië kende een slechte dag op bezoek bij een andere WK-ganger, Peru. Het Zuid-Amerikaanse land troefde Modric en co af met 2-0. Al vroeg in de partij trapte Carrillo zijn land op voorsprong. Kroatië, dat met toppers als Rakitic, Modric, Perisic en Mandzukic aantrad, slaagde er niet om iets aan die achterstand te doen. Kort na rust kregen ze zelfs een tweede opdoffer te verwerken, toen Flores de score verdubbelde. Even leek Peru - met invaller Benavente - het zichzelf moeilijk te maken met rood voor Yotun, maar Kroatië was niet in staat terug te vechten.

De Rode Duivels weten maar al te goed dat Mexico geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. Dat beseft nu ook EK-revelatie IJsland. De Vikings gingen droogweg met 3-0 de boot in tegen het Centraal-Amerikaanse land. Dankzij twee doelpunt van Layun en eentje van Fabian won Mexico overtuigend. Het kwelbeest van de Rode Duivels - Hirving Lozano - viel in aan de rust en was goed voor een assist.

Nicolae Stanciu lijkt bevrijd van het ticket ‘de man van tien miljoen’. Anderlecht loosde zijn duurste aankoop ooit deze winter aan Sparta Praag. Daar was hij in vijf matchen al goed voor drie doelpunten en twee assist. Ook bij de nationale ploeg toonde hij nu zijn talent. Bij een 1-0 achterstand op het veld van Israël werd Stanciu er samen met Chipciu ingebracht. Met succes, want amper drie minuten na zijn intrede scoorde de aanvallende middenvelder al de 1-1. Tucudean zorgde vervolgens voor de winning goal. De diepe spits heeft nog een verleden bij Standard Luik.

Op het eerste zich geen al te interessante partij, ware het niet dat de matchwinnaar in de Jupiler Pro League voetbalt. De 18-jarige Edon Zhegrova speelt namelijk bij Genk, waar hij tot dusver 14 keer in actie kwam. De flankspeler maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Kosovo en schoot zijn ploeg meteen naar de overwinning. Van een binnenkomer gesproken.