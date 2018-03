Geen politieversterking bij uitbreiding jeugdinstelling: “Ze kregen al eens geld”

Everberg / Kortenberg - Extra veiligheidsrisico’s, dus extra agenten. De gesloten jeugdinstelling van Everberg breidt uit van veertig naar negentig plaatsen. Burgervader Chris Taes (CD&V) wil zijn inwoners beschermen. “Maar zij kregen al eens geld”, klinkt het bij minister Jambon.

“Ongehoord.” Het Antwerpse parket trok vrijdagavond opnieuw aan de alarmbel, omdat het twee jongeren moest laten gaan bij gebrek aan plaats in de gesloten instelling van Everberg. Een van beide werd een dag later op heterdaad betrapt tijdens een diefstal met braak.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) pareerde de kritiek. De minister verdubbelt de capaciteit van de gesloten instelling de komende jaren. “De werken zijn gestart en de eerste bijkomende bedden zijn er in 2019.”

“Er zitten momenteel geen extra inspanningen in de pijplijn voor Everberg”, zegt de woordvoerder van Jan Jambon. “Everberg kreeg al eens extra geld. Foto: BELGA

Volgens Chris Taes (CD&V), burgemeester van Kortenberg en deelgemeente Everberg, kan dat alleen als er fors geïnvesteerd wordt in de ondersteuning van de lokale politie. “Bij die extra bedden, horen ook extra interventies en extra transport. Daarvoor worden agenten opgetrommeld die we dan niet op straat kunnen inzetten.”

Die vraag wordt meteen afgeblokt op het kabinet van Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Er zitten momenteel geen extra inspanningen in de pijplijn voor Everberg”, zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck. “Everberg kreeg al eens extra geld. Maar het kan een aandachtspunt zijn voor de volgende regering, mocht die de politiedotatie (het politiegeld?) herverdelen.”

Gevangenentransport

Dringende overbrengingen, tussenkomsten bij incidenten en toezicht op de perimeter van de instelling. De extra taken van de lokale politie in Kortenberg zijn niet min. De gemeente wacht daarom al zestien jaar, sinds de opening van de jeugdinstelling in 2002, op extra manschappen. “Acht om precies te zijn”, zegt Taes. “Zeven politie-inspecteurs en een hoofdinspecteur. Het was de vorige federale regering die berekende dat zij nodig zijn om de werklast van de instelling te dragen. Op haar huidige capaciteit weliswaar. Maak zelf maar de som voor de uitbreiding.”

En daar stopt het niet. Er is bijvoorbeeld geen formele regeling rond de politietaken, alle jeugdparketten werken op een andere manier en de opdrachten zijn erg onvoorspelbaar.

Daarom kreeg Kortenberg onlangs een toegeving. DAB, de dienst die in de toekomst zal instaan voor bewakings- en transportopdrachten van gedetineerden, zal ook ingeschakeld worden voor de jeugdinstellingen.

Goed nieuws toch voor een politiezone die dikwijls onverwachte transporten moet doen? “Ze zeiden ook onmiddellijk dat jeugdinstellingen niet prioritair zijn”, aldus Taes. “De lokale politie zal dus voor dringende transporten verantwoordelijk blijven. Als een parketmagistraat een jeugddelinquent wil zien, is dat nu en niet straks. Dan moeten twee agenten alles laten vallen voor het vervoer van die jongere.”

De burgervader wil vooral vermijden dat de dienstverlening aan zijn bevolking in het gedrang komt. Zeker als de uitbreiding er effectief komt.“We willen constructief blijven meewerken aan een integraal veiligheidsbeleid. Dat werkt in twee richtingen. De verantwoordelijke overheden moeten de lokale besturen en politiediensten behoorlijk ondersteunen.”

Hij wijst erop dat dezelfde problemen zich overigens ook stellen in de andere gemeenten met instellingen voor jonge delinquenten zoals Mol, Beernem, Ruiselede en Turnhout.