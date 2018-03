Charles Michel zet hakken in het zand en blokkeert Europese uitzetting Russische diplomaten

De Europese Unie wilde een grote groep Russische diplomaten terugsturen naar Moskou als reactie op de gifaanval op de ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter. Maar zo ver is het nog niet gekomen. De meeste Russische diplomaten bij de EU zijn immers in België gestationeerd en premier Charles Michel (MR) voelde er niets voor om de Russische reactie als enige te moeten dragen.

Het is een simpele wetmatigheid in de diplomatie. “Zet je onze diplomaten aan de deur, dan zetten wij jouw diplomaten aan de deur.” Kijk maar naar het potje armworstelen tussen Londen en Moskou na de gifaanval op de Rus Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury. De Britten zetten de Russen buiten, waarop de Russen Britse diplomaten wandelen stuurden.

Hakken in het zand

Dus zag premier Charles Michel (MR) de bui al hangen toen zijn Europese collega’s in steun van de Britten hard wilden terugslaan naar Rusland. Op de Europese top opperden een tiental landen, waaronder de zwaargewichten Frankrijk en Duitsland, om een twintigtal Russische diplomaten bij de Europese Unie uit te zetten. 27 lidstaten zagen dat als boodschap wel zitten, maar volgens de Franstalige krant Le Soir zette Michel als enige zijn hakken in het zand.

Want Brussel is de hoofdstad van de Europese Unie en het zou dus aan België zijn om de diplomaten aan de deur te zetten. En het zouden dus ook de Belgen zijn die Russische reactie moeten incasseren. Ons land heeft in Rusland niet meer dan zes diplomaten, een handvol attachés in Moskou en wat consulair personeel in Sint-Petersburg. Die zouden dus allemaal moeten terugkeren en ons land zou geen diplomatieke banden meer hebben met het land van Poetin.

Steviger antwoord

Premier Michel weigert alle commentaar, maar het voorval werpt wel een ander licht op zijn uitspraak dat zelfs het Verenigd Koninkrijk zijn ambassadeur uit Moskou niet heeft teruggeroepen om toch nog één diplomatiek kanaal over te houden.

Dus moest de Europese Unie zich beperken tot zijn ambassadeur terug te roepen uit Moskou. Veel lidstaten blijven roepen dat een steviger antwoord nodig is. België hoort daar niet bij.