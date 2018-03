Deze Vlaamse woont amper enkele weken in Nederland en raakte er toch verkozen. Hoe deed ze dat?

In de gemeenteraad van Tilburg – de op vijf na grootste stad van Nederland – zetelt binnenkort een West-Vlaamse. Liesje Carlier, volgende maand 31 jaar, is voor GroenLinks verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige woensdag. Dat had ze ook zelf niet verwacht. “Ik, in de politiek? Nooit vanzeleven, dacht ik altijd. En kijk nu.”

Liesje Carlier is vanop de vierde plaats bij GroenLinks rechtstreeks verkozen in de Tilburgse gemeenteraad. De West-Vlaamse heeft niet eens een Nederlands paspoort, maar dat is geen bezwaar. “Toch niet ...