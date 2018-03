Ivoriaanse Belg mist wereldtitel cruisergewicht ondanks steun van Rode Duivels

Brussel - Onze landgenoot Ryad Merhy is er in Marseille niet in geslaagd de wereldtitel bij de WBA-cruisergewicht te veroveren. Merhy moest na elf ronden het hoofd buigen tegen de Fransman Arsen Goulamirian.

Merhy en Goulamirian begonnen met adelbrieven aan de wedstrijd. Onze 25-jarige landgenoot had er 24 profkampen op zitten die hij allemaal won, waarvan twintig met k.o. Zijn Franse tegenstander won al zijn 22 profwedstrijden waarvan veertien met k.o.

Ryad Merhy

Het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden in het Palais des Sport in Marseille en dat werd het ook. Zowel Merhy als Goulamirian demonstreerden meermaals hun puncherskwaliteiten maar het was uiteindelijk de Fransman die Merhy in de elfde ronde met een technisch k.o. op de knieën kreeg. De wedstrijd vond plaats in het kader van de WBA-boksbond, één van de vijf grote boksfederaties.

Merhy kreeg voor en na de wedstrijd heel wat steun uit sportieve hoek. Onder meer Vincent Kompany en Laurent Ciman wensten hem veel succes en via twitter werd duidelijk dat de Duivels ook daadwerkelijk de wedstrijd via televisie hadden gevolgd. Ze feliciteerden Merhy met zijn sterke wedstrijd.

Beau combat. Ténacité de la part de Ryad, face à un adversaire redoutable. Apprends et reviens plus fort maintenant. Tous derrière toi. #Boxing #Merhy #Belgium #Brussels — Vincent Kompany (@VincentKompany) March 24, 2018

Félicitation @ryadmerhy c’était un Très beau combat , lache pas tu reviendra encore plus fort — Laurent Ciman (@LaurentCiman23) March 24, 2018

(belga)