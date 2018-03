“Turks leger heeft regio rond Afrin volledig onder controle”

Ruim twee maanden na het begin van het militaire offensief in het noordwesten van Syrië heeft het Turkse leger naar eigen zeggen de regio Afrin “volledig” onder controle. Dat meldt het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap Anadolu zaterdag op basis van een mededeling van de Turkse generale staf. Inwoners worden geholpen naar hun huizen terug te keren, klinkt het.

Turkse troepen lanceerden op 20 januari ‘Operatie Olijftak’ tegen de Koerdische militie YPG in de regio Afrin. Turkije ziet in YPG de Syrische variant van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Het rechtvaardigt het offensief met het argument dat het zo “terrorisme” bestrijdt. Het Turkse leger veroverde vorige zondag al de stad Afrin. Het leger ruimde zaterdag springtuig in de regio, zegt Anadolu. Er zouden acht zelfgemaakte bommen vernietigd zijn.