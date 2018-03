Nederlander overleden bij aanhouding in huis

In het Nederlandse Leeuwarden is een man overleden toen hij werd aangehouden in zijn woning in de wijk Techum. In de woning was een ruzie gaande. Hij verzette zich tegen de aanhouding. “Er ontstond een worsteling, maar ineens werd de man onwel”, zegt een politiewoordvoerder.

Agenten begonnen met reanimeren. Ze kregen daarbij snel hulp van ambulancemedewerkers en een traumahelikopter, maar dat mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse. Over zijn leeftijd kan de woordvoerder nog niets zeggen.

De politie was afgekomen op de ruzie. Twee agenten gingen eerst met de aanwezigen in gesprek. Uiteindelijk werd de bewoner aangehouden. De woning werd afgezet, evenals de straat.

De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. “Het is nog te vroeg om te zeggen of er een verband is tussen het geweld dat de collega’s hebben gebruikt en het overlijden van de man. De Rijksrecherche onderzoekt of er al dan niet terecht geweld is gebruikt. Dat is standaardprocedure als er een dode valt bij een arrestatie”, aldus de woordvoerder.