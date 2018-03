“Alsjeblieft mama, niet wenen”: de huiveringwekkende getuigenis van agent tegen oppas die twee kinderen vermoordde

In New York vindt momenteel het proces tegen Yoselyn Ortega plaats: de 55-jarige vrouw vermoordde in 2012 de twee kinderen waarop ze als babysitter moest passen. Vrijdag getuigde een toegesnelde agent de huiveringwekkende scène die hij aantrof na de moorden.

Yoselyn Ortega (55) pleit onschuldig omwille van ontoerekeningsvatbaarheid Foto: ISOPIX

Luis Sandoval moest zijn tranen verbijten toen hij vrijdag op het proces tegen Yoselyn Ortega getuigde. De 55-jarige kinderoppas vermoordde in oktober 2012 de zesjarige Lucia Krim en haar tweejarige broertje Leo in een appartement in New York. Daarna stak de Dominicaanse vrouw zichzelf in de nek, maar overleefde haar verwondingen.

De voormalige NYPD-agent vertelde hoe hij de driejarige Nessie haar panikerende moeder Marina zag troosten: in de met bloed besmeurde badkamer waar de nanny net haar broertje en zusje had vermoord. Beiden waren op het moment van de moord in het zwembad, terwijl Ortega op Lucia en Leo paste.

“Ik zag een vrouw schreeuwen en huilen”, aldus Sandoval. “En een klein meisje. Zij zei steeds maar: ‘Alsjeblieft mama, niet wenen’.” Daarna beschreef hoe hij tegen beter weten in probeerde de vermoorde kinderen te reanimeren. “Tot een collega tegen me zei dat het genoeg was. ‘Ze zien blauw’, zei hij tegen me.”

Vreemd gedrag

Donderdag getuigde ook al een andere kinderoppas op het proces. Zij beschreef hoe Ortega de dag voor de moorden zich al vreemd gedroeg: “Ze kloeg in het Spaans dat ze niet genoeg betaald werd. Toen ik zag hoe zij zich gedroeg, zei ik tegen mezelf en een andere nanny dat ik met mijn kinderen niet in haar buurt wilde komen. Het beviel me niet hoe ze eruitzag”, aldus Chelsea Andrews.

Andere getuigen beaamden de getuigenis van Andrews: Ortega zou al langer geklaagd hebben over haar werksituatie, en vertoonde vreemd gedrag in de dagen voor de moorden.

Nessie Krim tussen haar ouders Kevin en Marina Foto: Facebook

Vakantie

Maandag getuigde Miladys Garcia, de oudere zus van Ortega. Zij legde een deel van de schuld bij Kevin en Marina Krim: zij zouden niet hebben opgemerkt hoe getroebleerd haar zus was, insinuerend dat ze door Ortega een beetje vakantie te geven de moorden hadden kunnen vermijden. Ze vertelde de jury ook over een bizar telefoontje dat ze had met haar zus ongeveer vijf uur voor de moorden: “Ze zei niet veel aan de telefoon, maar ik hoorde hoe ze met haar tanden knarste. Toen voelde ik al dat er iets verkeerd was. Het was alsof ik sprak met een demon. Ze was kwaadaardig geworden.”

In haar getuigenis aan de politie twee dagen na de moorden bekloeg Ortega zich er over dat ze het appartement aan de dure Upper West Side moest kuisen. “Ik moest alles doen én tegelijk op de kinderen letten. Ik werkte als babysitter, maar zij (moeder Marina Krim, nvdr.) wilde dat ik alles deed. Ik moest vijf uur per week kuisen.”

Ortega pleit onschuldig omwille van ontoerekeningsvatbaarheid.

Marina en Kevin Krim op het proces Foto: BELGAIMAGE

Foto: ISOPIX