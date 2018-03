Europese Commissie eist uitleg van Facebook over privacyschandaal

Europees commissaris voor Consumentenrechten en Justitie Vera Jourova eist een uitleg van Facebook over het dataschandaal bij het sociale netwerk. “Ik verwacht verdere verduidelijking van Facebook. In welke mate zijn de Europese gebruikers ongeveer getroffen”, vraagt de Tsjechische zich af in de Duitse krant Bild am Sonntag.

Volgens de krant wil Jourova de Facebook-directie per brief aanschrijven. De vraag tot uitleg moet maandag de deur uitgaan naar operationeel topvrouw (COO) Sheryl Sandberg.

Facebook kwam de voorbije week onder vuur nadat de New York Times en de Guardian hadden bericht dat Cambridge Analytica, een data-analysebedrijf dat voor Donald Trumps campagne werkte, toegang had tot de persoonlijke gegevens van meer dan 50 miljoen gebruikers. Die gegevens zouden onrechtmatig ingezet zijn in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Via een app had Cambridge Analytica toegang gekregen tot de data.

“Dit misbruik van data van 50 miljoen Facebook-gebruikers is totaal onaanvaardbaar”, zegt Jourava aan de krant na afloop van een reis naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering en autoriteiten hebben haar verzekerd dat ze de aantijgingen zeer ernstig nemen en de nodige stappen voorbereiden. Ook de Europese toezichthouder bekijkt de zaak.

“Dit schandaal moet voor iedereen een wekroep zijn: de manier waarop we met onze persoonlijke data omgaan, kan zeer grote gevolgen hebben. Het gaat per slot van rekening om de fundamenten van onze democratie”, dixit Jourova.