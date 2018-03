Lidl gaat BMW’s verkopen

Foto: if

Op zoek naar een BMW? Dan kan u in de toekomst misschien wel terecht bij Lidl: de Duitse tak van de supermarktketen zal in de nabije toekomst auto’s van het Duitse luxemerk verkopen.

De Schwarz Groep, de holding van onder meer Lidl en Kaufland, ruilt zijn bedrijfswagens van Audi in voor BMW. Volgens het Duitse Manager Magazin neemt Lidl 10.000 wagens af van BMW, aan een korting van 48 tot 50 procent van de catalogusprijs. Audi wilde niet verder gaan dan 42 procent korting.

Na een half jaar zullen de auto’s als jong gebruikte tweedehands auto’s bij Lidl verkocht worden in speciale vestigingen. Voorlopig zal dat enkel in Duitsland kunnen. Het is nog niet bekend welke prijzen er gevraagd zullen worden.