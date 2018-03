Kris Peeters wil dat zomertijd verdwijnt: “De voordelen wegen niet op tegen de nadelen”

Zondag in de vroege uurtjes is de klok weer een uur vooruitgeschoven, en daar is minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) geen voorstander van. Hij wil dat de zomertijd verdwijnt, omdat de voordelen volgens hem niet opwegen tegen de nadelen.

Volgens minister Peeters heeft de afwisseling tussen zomer- en wintertijd geen overtuigende voordelen, zo schrijft VRT NWS. “De energiebesparing die ermee gepaard zou gaan, is beperkt of zelfs onbestaande”, zo reageert de minister. De nadelen zijn dan weer wel duidelijk zichtbaar, zo legt Peeters uit. “De afwisseling in tijd veroorzaakt heel wat last bij mensen die zich moeten aanpassen én er zijn meer ongevallen.”

In zijn ideale scenario blijft enkel het winteruur overeind. “Anders is er in januari bijvoorbeeld pas licht om 10 uur in de voormiddag”, klinkt het.

Oproep niet gehoord

Nochtans haalde de oproep tot afschaffing van winter- en zomeruur het niet in het Europees Parlement eerder dit jaar. De vraag tot stopzetting van de uurwijziging werd uiteindelijk gewijzigd in een verzoek aan de Commissie om de voor- en nadelen af te wegen op basis van de beschikbare wetenschappelijke input.

