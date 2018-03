Haar beste vriend stierf bij de schietpartij in Florida. Ziek van emoties vraagt ze nu tienduizenden betogers om een laatste eerbetoon

Bijna een miljoen mensen overspoelden gisteren de straten van de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. voor een mars tegen het wapengeweld in de VS. Een 18-jarig meisje dat de recente schietpartij in Florida overleefde, zorgde wereldwijd voor kippenvel met een eerbetoon aan een vriend die niet zoveel geluk had.

Washington D.C. was zaterdag het toneel voor de ′March For Our Lives’: volgens schattingen tot 800.000 (!) betogers schreeuwde in de straten van de Amerikaanse hoofdstad hun onmacht uit bij het onvermogen van de overheid om het wapengeweld in de Verenigde Staten onder controle te krijgen. Ondanks de naam van het evenement bleek er gezien het enorme aantal deelnemers geen sprake van een “mars”: de honderdduizenden manifestanten stonden in één lange rij achter elkaar van aan het Witte Huis tot het Capitool.

Verschillende studenten die de schietpartij in Parkland (Florida) in februari die de directe aanleiding voor deze massademonstratie vormde overleefden, kwamen aan het woord. De opvallendste passage was die van Samantha Fuentes: het 18-jarige meisje werd bij in beide benen geschoten en kreeg kogelfragmenten in haar gezicht. Haar beste vriend Nicholas Dworet was één van de 17 mensen die de dodelijke raid van hun schoolgenoot Nikolas Cruz niet overleefde. En uitgerekend gisteren zou de jongen 18 geworden zijn. Met tranen in de ogen vroeg Fuentes haar honderdduizenden medestanders dan ook om samen ‘Happy Birthday’ te zingen voor haar overleden vriend. “Ik heb één verzoek: vandaag is het 24 maart. Maar het is ook de verjaardag van Nick Dworet. Iemand die zinloos vermoord werd waar ik bij stond. Vandaag is zijn verjaardag. Ik zou graag samen voor hem zingen: één, twee, drie!”

Vervolgens pleitte Fuentes voor strengere wapenwetten. Dat de emoties daarbij hoog opliepen, is begrijpelijk: het meisje moest halverwege haar speech even overgeven, maar ging daarna onvervaard voort: “Ik moest net kotsen op nationale televisie, en het voelt fantastisch!”

Video: CNN

800 marsen wereldwijd

In de Verenigde Staten en elders in de wereld waren meer dan 800 gelijkaardige marsen gepland, met vooral jongeren en studenten als organisatoren. In New York waren er volgens burgemeester Bill de Blasio zo’n 150.000 manifestanten. Verder namen in onder meer Boston, Houston, Atlanta, Chicago, Los Angeles, Phoenix, Minneapolis en Saint Paul (Minnesota) nog eens duizenden mensen deel aan de March of Our Lives. “We gaan onze stem laten horen, bij elke volgende verkiezing, in elke staat, in elke stad”, aldus een protesterende deelnemer.

Ook in andere grote steden wereldwijd kwamen zaterdag honderden of duizenden mensen op straat om hun solidariteit uit te drukken met de betogers in de VS. Er waren demonstraties in onder meer Berlijn, Tokio, Amsterdam, Mumbai, Londen en Sydney.