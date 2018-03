Nieuw vleesschandaal: politie zet bestelwagen met 500 kilo vlees in sportzakken en valiezen (!) aan de kant nabij Luik

De wegpolitie heeft zaterdagochtend in Awans nabij Luik een Roemeense bestelwagen aan de kant gezet die op volstrekt illegale wijze vlees vervoerde. De lading - 500 kilogram vlees - werd zowaar in sportzakken, valiezen en gewone plastic zakjes getransporteerd. Dat meldt Sudinfo.

Een patrouille van de wegpolitie merkte zaterdagochtend omstreeks 10 uur een schijnbaar overladen bestelwagen op, en deed het voertuig met Roemeense nummerplaat stoppen voor controle. De vier inzittenden bleken in de laadruimte 500 kilo vlees uit Roemenië te transporteren. Niet in een koelruimte (die de bestelwagen niet eens had), maar zowaar in sportzakken, valiezen en plastic zakjes.

Het vlees was niet bestemd voor gebruik in België: het clandestiene transport was namelijk op weg naar Londen. Volgens de bronnen van Sudinfo weigerde het Federaal Voedselagentschap daarom om ter plaatse te komen, gezien de eindbestemming zou dit een materie voor de Engelse autoriteiten zijn.

De chauffeur moest als buitenlander een onmiddellijke inning betalen voor zijn te zware lading, het vlees werd in beslag genomen.