Catalaanse ex-president Puigdemont opgepakt in Duitsland

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is opgepakt in Duitsland. Dat bevestigt zijn advocaat Paul Bekaert aan onze redactie.

Puidgemont was met de wagen vanuit Finland weer op weg naar ons land, waar hij in ballingschap leeft sinds de Spaanse justitie een aanhoudingsbevel tegen hem uitvaardigde. Niet lang nadat Puigdemont de Deens-Duitse grens had overschreden, werd zijn wagen door de Duitse politie aan de kant gezet, waarop hem werd gemeld dat hij geseind stond en dus gearresteerd werd.

Zijn Catalaanse advocaat Alonso-Cuevillas meldt dat zijn cliënt correct wordt behandeld, en dat zijn juridische verdediging al werd geactiveerd. Volgens Paul Bekaert, zijn advocaat in ons land, is het nu aan de Duitse justitie om de geijkte procedure bij een Europees aanhoudingsmandaat te volgen. “Dit is de gewone procedure in Schengenzone. Er zijn echter genoeg redenen om het Spaanse verzoek om uitlevering te weigeren, en mijn cliënt meteen weer vrij te laten. Maar dat is aan het Duitse gerecht.”

Het Spaanse Hooggerechtshof vaardigde vrijdag nieuwe aanhoudingsbevelen uit tegen Puigdemont en vijf andere separatistische Catalaanse politici. Puigdemont was op dat moment in Finland, waar hij onder meer een lezing gaf aan de universiteit van Helsinki. De Finse politiedienst KRP zei dat ze de standaardprocedure voor uitlevering zou opstarten, maar dat de verblijfplaats van Puigdemont niet bekend was. Volgens de Finse politicus Mikko Karna, die Puigdemont onderdak bood, had zijn gast Finland vrijdag al verlaten.