Vandalen vernielen Cruyff Court in Molenbeek amper anderhalve dag na opening: “Dit zijn mentaal zieke individuen met grote problemen”

Sint-Jans-Molenbeek - Het Cruyff Court dat amper twee dagen geleden geopend werd in Molenbeek, werd zaterdagnacht al het slachtoffer van vandalen. Het materiaalhok werd leeggehaald, de ruiten ingeslagen, en het kunstgrasveld werd in brand gestoken.

Het veldje met kunstgras, dat de jongeren van Molenbeek iets positiefs moet bieden, werd donderdag geopend in het bijzijn van de Belgische en Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken Reynders en Blok. Het Cruyff Court in Molenbeek is het tweede in België. Respect, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheidszin zijn de kernwoorden bij de 240 Cruyff Courts wereldwijd.

De 14 regels van Johan Cruyff: respect en verantwoordelijkheidszin Foto: amg

Maar vrijdagavond omstreeks 20 uur werd al geprobeerd het kunstgrasveld in brand te steken, en ingebroken in het materiaalhok. Dat werd leeggeplunderd, de ruiten werden ingeslagen, en de glasscherven werden samen met zakken vuilnis uitgestrooid over het veld en de nabijgelegen speelpleintjes. De inwoners verwittigden snel de politie, maar die kwam te laat om de daders tegen te houden. De exacte schade wordt maandag opgemeten.

Pas zaterdagochtend opgemerkt

Schepen van Sport Ahmed El Khannouss (cdH) kwam zaterdagochtend ter plaatse en liet de politie een proces-verbaal opstellen. Volgens El Khannouss is het geweten dat een groep jongeren er vaak drugs dealt. Maar het Muzenpark, waar het Cruyff Court zich bevindt, is niet uitgerust met bewakingscamera’s. Dat zou het onderzoek naar de daders kunnen bemoeilijken. De politie zal nu de beelden van camera’s uit de buurt bekijken.

“Ik ben geschokt en de omwonenden zijn dat ook”, verklaart schepen El Khannouss. “Je moet weten dat het om een groep jonge individuen gaat die echte bandieten zijn. Het is beschamend dat ze gewoon vernielen om te vernielen. Het Cruyff Court is een project dat iedereen verenigt, maar zij bevuilen het imago van de inwoners en de gemeente.”

Niels Meijer, directeur van de Cruyff Foundation, betreurt het vandalisme. “Met dit veld wilde de Cruyff Foundation iets positiefs brengen in een buurt die zo vaak negatief in het nieuws kwam. Er werd ook ontzettend enthousiast op gereageerd. Dit is heel jammer.”

Het Cruyff Court moet de Molenbeekse jeugd “iets positief bieden” Foto: amg

“Dit is geen ‘normaal’ vandalisme meer”

Unico van Kooten, drijvende kracht achter het Cruyff Court in Molenbeek, reageerde bij de Brusselse nieuwssite BRUZZ “verdrietig” op het nieuws: “Dit zijn duidelijk mentaal zieke individuen met grote problemen, dit is geen ‘normaal’ vandalisme meer. Cruyff Courts zijn redelijk hufter-proof, dit vandalisme bedreigt het concept niet. Ik heb gezien hoeveel plezier de kinderen beleven aan het veld. Het is nu vooral wachten op de reactie van de volwassenen in de buurt. Vandalisme gebeurt overal, maar uiteindelijk zijn het de buurtbewoners die zich achter het Cruyff Court moeten scharen. Die moeten zeggen: ‘Wij willen niet meer dat er drugs verhandeld worden in het Muzenpark, wij willen dat kinderen hier veilig kunnen spelen.’ Dat moet vanuit de mensen zelf komen, wij kunnen niet alles oplossen.”

Volgens Van Kooten, die in Nederland opgroeide maar zelf in Molenbeek woont is er vooral een gebrek aan wijkagenten. “Die we in Nederland veel nadrukkelijker hebben. Die de buurt goed kennen, en een oogje in het zeil houden. De politie in Amsterdam heeft ook veel meer diversiteit in haar korps, met agenten van Turkse of Marokkaanse origine. Zulke wijkagenten doen veel preventief werk in arme wijken waar mensen dicht op elkaar wonen. Daarvan moeten er in Brussel veel meer komen.”