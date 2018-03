Wenger eindelijk out? “Ex-coach Borussia Dortmund neemt het roer over bij Arsenal”

De geruchten over een vertrek van Arsène Wenger bij Arsenal doen intussen al lang de ronde, maar volgens het Duitse voetbalblad Kicker zou de Franse coach nu ook definitief op weg zijn naar de uitgang. De Duitser Thomas Tuchel zou het clubicoon opvolgen bij Arsenal. Wanneer de 44-jarige voormalige coach van Borussia Dortmund in Londen aan de slag kan, is volgens het blad nog onduidelijk.