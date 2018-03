Man wil oefenen om zijn adem in te houden onder water, maar verdrinkt

Een 39-jarige man is zaterdag verdronken in een zwembad in de Amerikaanse staat Utah, terwijl hij aan het proberen was om langere tijd zijn adem onder water in te houden. Omdat de badmeesters wisten dat Gabriel Crowther aan het oefenen was, grepen ze niet meteen in.

Al enkele weken trainde de 39-jarige Crowther in het zwembad van het Kearns Oquirrh Park Fitness Center om zo lang mogelijk zijn adem onder water te kunnen inhouden. De badmeesters waren zoals steeds op de hoogte, en ze waren dan ook niet meteen ongerust, toen Crowther een lange tijd niet boven kwam. Toen ze beseften dat hij nu wel erg lang onder water bleef, was het kwaad al geschied.

Crowther had zichzelf immers overschat en kreeg een grote hoeveelheid water binnen, toen hij te vroeg naar adem hapte, te ver van het wateroppervlak verwijderd. De man begon te verdrinken, maar de badmeesters grepen pas enkele minuten later in. Ze trokken hem uit het water en begonnen meteen te reanimeren. De hulpdiensten kwamen ter plekke, maar dat mocht niet meer baten. Crowther overleed ter plekke.

De Amerikaanse politie heeft het onderzoek ondertussen al afgerond. Volgens hen is er geen sprake van nalatigheid door de badmeesters, en was Crowther zich bewust van het gevaar. “Dat is het risico dat je loopt als je zoiets doet”, aldus de lokale politiechef Brian Lohrke.