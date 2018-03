“Motorrijder heeft 57 keer meer kans op zwaar ongeval dan automobilist”

Volgens cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts loopt een motorrijder per afgelegde kilometer 57 keer meer risico dan een automobilist om zwaargewond te raken of te sterven bij een ongeval.

Motorrijders kunnen zondag op twaalf locaties in Vlaanderen terecht voor het testen en opfrissen van hun vaardigheden, veiligheidstip en controle van de motor. Het gaat om een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in het kader van de Dag van de Motorrijder. Ook in het Huis van de Verkeersveiligheid in Brussel ging een dergelijke initiatiedag door.

In 2017 waren in Vlaanderen motorrijders betrokken bij 1.518 letselongevallen. Hierbij vielen onder de motorrijders 36 doden ter plaatse en 1.506 gewonden. De meeste motorongevallen zijn het gevolg van het verlies van de controle over het stuur of omdat de motorrijder door een andere weggebruiker niet tijdig opgemerkt wordt.

In één geval op drie is er sprake van een eenzijdig ongeval waarbij geen andere weggebruiker betrokken was. In meer dan de helft (54 procent) van de andere gevallen waarbij een motorrijder in botsing kwam met een andere weggebruiker, had deze laatste de motorrijder niet of te laat gezien.

Opfrisinitiaties zijn broodnodig volgens minister Weyts omdat de gemiddelde motorrijder eerder een beperkte ervaring heeft en pas bij goed weer zijn motor van stal haalt.

Uit een VSV-enquête blijkt dat 60 procent van de personen met een motorrijbewijs het voorbije jaar niet met de motor reed. Van degenen die dat wel deden, legt 52 procent minder dan 5.000 km per jaar af. Ook houdt slechts 71 procent er bij het rijden vaak rekening mee dat men als motorrijder minder snel wordt opgemerkt. 17 procent rijdt vaak zonder beschermende kledij.