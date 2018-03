Opvallend: Kompany traint niet mee met andere Duivels, maar maakt training wel vol

Vincent Kompany trainde vandaag apart bij de Rode Duivels. De verdediger was niet betrokken in het toernooi dat werd gespeeld en kwam met zijn loopschoenen het veld op. Hij deed de opwarming met de groep, maar volgde nadien een apart programma. Bondscoach Roberto Martinez: “Gisteren hebben we zeer hard getraind, daarom hebben we het vandaag een beetje individueel aangepakt. Maar ook Kompany heeft zijn training volgemaakt.”