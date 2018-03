Moord op vrouw (33) en moeder (55): politie zoekt partner van dochter

De politie is op zoek naar Beytullah A., de partner van de dochter die zaterdag samen met haar moeder dood werd aangetroffen in Herstal, zo is zondag van het parket van Luik vernomen. Het gerecht heeft een aanhoudingsbevel uitgeschreven tegen de man.

Volgens het parket begaf de partner zich naar de woning van zijn 33-jarige vriendin en haar 55-jarige moeder (in de rue Paul Janson) en bracht hij hen verscheidene messteken toe. Ze werden allebei ook de keel doorgesneden. De man vluchtte daarna weg met het 11-jarige kind dat hij met de 33-jarige vrouw heeft, en bracht het bij zijn familie in Genk onder. Buurtbewoners vertellen aan RTL dat A. gewelddadig uit de hoek kon komen en dat het 33-jarige slachtoffer hem probeerde de verlaten.

De familie in Genk was ongerust en verwittigde de ex-man van de 33-jarige vrouw. De ex kreeg haar telefonisch niet te pakken en stond in Herstal voor een gesloten deur. Bijgevolg belde hij de politie, die in de woning de lichamen van de twee vrouwen aantrof in een plas bloed.

Het gerecht opende een onderzoek en schreef een internationaal aanhoudingsbevel uit voor A. gezien het niet onmogelijk is dat hij de grens al overstak.