‘Duitse boer’ Jeroen zoekt Vlaamse vrouw: “Mijn toekomstige moet van natuur en dieren houden, en van mij natuurlijk”

Assenede -

Eigenlijk hadden de makers van Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond zijn zus op het oog. Maar die had al een vriend. “Mijn broer zit wel nog zonder”, zei de zus. En zo waagt Jeroen (27) uit Oosteeklo zijn kans. Hij woont nu in Duitsland, tussen de koeien en de machines. “Ik werk graag en veel, maar het leven is meer dan dat.”